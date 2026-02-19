Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница выиграла чемпионат России

28-летняя спортсменка по сумме двух заездов показала результат 2 минуты 8,25 секунды. Второй стала Анна Нагайцева (+2,82 секунды), третьей — Александра Жаркова (+3,57 секунды).
Двумя днями ранее Плешкова, которая является уроженкой Елизово, в рамках домашнего этапа Кубка России стала победительницей супергиганта.
На прошлой неделе Плешкова выступила на Олимпийских играх в Италии, заняв 19-е место в супергиганте и 22-е место в скоростном спуске.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.