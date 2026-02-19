Ричмонд
Российский ски-альпинист Филиппов вышел в финал Олимпиады-2026

Никита Филиппов занял второе место в полуфинальном забеге на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии и пробился в финал соревнований.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-летний россиянин бежал во втором забеге и преодолел дистанцию за 2 минуты 34,54 секунды, отстав от швейцарца Арно Лита на 0,74 секунды. При этом Филиппов показал время лучше, чем победитель первого полуфинала Джон Кистлер.

Ски-альпинизм. Квалификация. 2-й забег.

  1. Арно Лита (Швейцария) — 2.33,8
  2. Никита Филиппов (Россия) +0,74.
  3. От Феррер (Испания) +3,48.
  4. Пабло Жинер Дальмассо (Франция) +7,50.
  5. Максимильен Дрион дю Шапуа (Бельгия) +13,44.
  6. Кэмерон Смит (США) +16,95.

Соперниками Филиппова в финальном забеге помимо швейцарцев Арно Лита и Джона Кистлера будут испанцы От Феррер Мартинес и Ориоль Кардона Коль, а также француз Тибо Ансельме.
Финальный забег стартует в 16:15 по московскому времени.

Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу Олимпийских игр. В этом виде спорта будут разыграны три комплекта медалей. Филиппов может стать первым российским спорстменом, который завоюет награду на Олимпиаде в Италии.

Никита Филиппов является 23-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. В январе 2026 года Филиппов стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

