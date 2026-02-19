Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцарка Фаттон победила в ски-альпинизме на Олимпиаде

Представительница Швейцарии Марианна Фаттон выиграла первое золото в истории ски-альпинизма на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Фаттон стала первой по итогам финала в женском спринте. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 59,77 секунды. Второе место заняла представительница Франции Эмили Арроп (+2,4 секунды). Тройку сильнейших замкнула Ана Алонсо Родригес из Испании (+0,67 секунды отставания).

По ходу гонки лидировала француженка Арроп, но спортсменка из Франции не сумела быстро преодолеть транзитные зоны, упустив преимущество и пропустив вперед Марианну Фаттон.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, женщины. Финал:

1. Марианна Фаттон (Швейцария) — 2.59,7;
2. Эмили Арроп (Франция) +2,4;
3. Ана Алонсо Родригес (Испания) +10,3;
4. Татьяна Палллер (Германия) +13,5;
5. Джулия Мурада (Италия) +15,7;
6. Марго Равинель (Франция) +18,5.

Позднее в этой же дисциплине разыграют комплекты наград мужчины. В финале выступит россиянин Никита Филиппов. 23-летний Филиппов — многократный чемпион России. В январе 2026 года спортсмен стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше