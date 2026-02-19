Швейцарка Фаттон победила в ски-альпинизме на Олимпиаде

Фаттон стала первой по итогам финала в женском спринте. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 59,77 секунды. Второе место заняла представительница Франции Эмили Арроп (+2,4 секунды). Тройку сильнейших замкнула Ана Алонсо Родригес из Испании (+0,67 секунды отставания).
По ходу гонки лидировала француженка Арроп, но спортсменка из Франции не сумела быстро преодолеть транзитные зоны, упустив преимущество и пропустив вперед Марианну Фаттон.
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, женщины. Финал:
1. Марианна Фаттон (Швейцария) — 2.59,7;
2. Эмили Арроп (Франция) +2,4;
3. Ана Алонсо Родригес (Испания) +10,3;
4. Татьяна Палллер (Германия) +13,5;
5. Джулия Мурада (Италия) +15,7;
6. Марго Равинель (Франция) +18,5.
Позднее в этой же дисциплине разыграют комплекты наград мужчины. В финале выступит россиянин Никита Филиппов. 23-летний Филиппов — многократный чемпион России. В январе 2026 года спортсмен стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.