«Мужик сказал — мужик сделал». Филиппов — о серебряной медали ОИ

Ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал свою серебряную медаль в финале спринтерской гонки на Олимпиаде-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ну что, ребят, мужик сказал — мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал спортсмен после церемонии награждения.

В финальном забеге Никита Филиппов показал время 2 минуты 35,55 секунды. Чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме.

Филиппов стал первым российским спортсменом, который сумел завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии. На пути к серебру 23-летний спортсмен провел три забега, в каждом из которых финишировал на второй позиции.

Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу зимних Олимпийских игр. Всего в этом виде спорта будут разыграны три комплекта медалей.

Никита Филиппов является 23-кратным чемпионом России. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

