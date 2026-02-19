«Мужик сказал — мужик сделал». Филиппов — о серебряной медали ОИ

«Ну что, ребят, мужик сказал — мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал спортсмен после церемонии награждения.
В финальном забеге Никита Филиппов показал время 2 минуты 35,55 секунды. Чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме.
Филиппов стал первым российским спортсменом, который сумел завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии. На пути к серебру 23-летний спортсмен провел три забега, в каждом из которых финишировал на второй позиции.
Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу зимних Олимпийских игр. Всего в этом виде спорта будут разыграны три комплекта медалей.
Никита Филиппов является 23-кратным чемпионом России. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.