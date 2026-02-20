Ричмонд
Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады

Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России и главный тренер сборной Павел Шабалин.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Павел Шабалин раскрыл имена российских спортсменов, которые приглашены на церемонию закрытия Олимпиады.

«Никита Филиппов примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия будет (фигуристка Аделия Петросян, — прим. ред.), и лыжники наши (Савелий Коростелев и Дарья Непряева, — прим. ред.). Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, — все остаются на парад спортсменов в Вероне», — приводит слова Шабалина РИА Новости.

19 февраля российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года. Он принёс России первую награду в Италии.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 состоится в Вероне на античной арене 22 февраля в 22 часа по московскому времени.

«Выбор “Арены Вероны” для проведения церемонии закрытия не случае. Здесь славное прошлое этого места встречается с будущим спорта, демонстрируя итальянское наследие как сцену для церемонии закрытия Олимпийских игр и церемонии открытия Паралимпийских игр», — отметили в МОК.

