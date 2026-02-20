Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады

«Никита Филиппов примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия будет (фигуристка Аделия Петросян, — прим. ред.), и лыжники наши (Савелий Коростелев и Дарья Непряева, — прим. ред.). Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, — все остаются на парад спортсменов в Вероне», — приводит слова Шабалина РИА Новости.