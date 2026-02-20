Ричмонд
Фаворит Олимпиады упал и потерял сознание

Чемпион мира в дисциплине хафпайп новозеландец Финли Мелвилл Айвз упал во время квалификации на Олимпийских игр в Италии и был эвакуирован с трассы на специальных санях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В первой попытке 19-летний Мелвилл Айвз не смог завершить прокат, потеряв лыжу. Во второй попытке после одного из трюков спортсмен упал с высоты нескольких метров и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь на месте в течение 10 минут, после чего новозеландец был эвакуирован медицинской бригадой.

Действующий чемпиона мира Финли Мелвилл Айвз считался одним из фаворитов турнира. Для спортсмена Олимпиада в Италии стала первой в карьере.

В 2024 году Мелвилл Айвз завоевал серебро в хафпайпе на юношеских зимних Олимпийских играх. На чемпионате мира 2025 года в Швейцарии новозеландец стал чемпионом в этой дисциплине, набрав 96,00 баллов в финале.

Победителем квалификации на олимпийских соревнованиях стал представитель Канады Брендан Маккей с результатом 92,75 балла. Второе место занял Ник Гэппер из США (90,00), на третьей строчке расположился Хенри Силдару из Эстонии (88:00).

Финал в этом виде программы у мужчин пройдет сегодня, 20 февраля в 21:30 по московскому времени.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье, 22 февраля.