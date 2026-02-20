Фаворит Олимпиады упал и потерял сознание

В первой попытке 19-летний Мелвилл Айвз не смог завершить прокат, потеряв лыжу. Во второй попытке после одного из трюков спортсмен упал с высоты нескольких метров и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь на месте в течение 10 минут, после чего новозеландец был эвакуирован медицинской бригадой.