Фаворит Олимпиады упал и потерял сознание

В первой попытке 19-летний Мелвилл Айвз не смог завершить прокат, потеряв лыжу. Во второй попытке после одного из трюков спортсмен упал с высоты нескольких метров и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь на месте в течение 10 минут, после чего новозеландец был эвакуирован медицинской бригадой.
Действующий чемпиона мира Финли Мелвилл Айвз считался одним из фаворитов турнира. Для спортсмена Олимпиада в Италии стала первой в карьере.
В 2024 году Мелвилл Айвз завоевал серебро в хафпайпе на юношеских зимних Олимпийских играх. На чемпионате мира 2025 года в Швейцарии новозеландец стал чемпионом в этой дисциплине, набрав 96,00 баллов в финале.
Победителем квалификации на олимпийских соревнованиях стал представитель Канады Брендан Маккей с результатом 92,75 балла. Второе место занял Ник Гэппер из США (90,00), на третьей строчке расположился Хенри Силдару из Эстонии (88:00).
Финал в этом виде программы у мужчин пройдет сегодня, 20 февраля в 21:30 по московскому времени.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье, 22 февраля.