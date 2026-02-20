Лыжница Карлссон заболела перед заключительной гонкой ОИ-2026

Кроме Карлссон, еще две шведские лыжницы — Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер — также испытывают недомогание на Олимпиаде в Италии и остаются в деревне для восстановления. Сундлинг и Ангер также жалуются на дискомфорт в горле. Из-за ухудшения самочувствия участие спортсменов в предстоящих гонках под вопросом. Ранее Линн Сван из-за болезни покинула расположение олимпийской сборной Швеции.