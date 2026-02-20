Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжница Карлссон заболела перед заключительной гонкой ОИ-2026

Ранее Фрида Карлссон завоевала уже две золотые медали на Играх-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Шведская лыжница Фрида Карлссон заболела перед масс-стартом на 50 км на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщается в газете «Expressen».

Спортсменка почувствовала себя плохо из-за легких симптомов простуды и отменила тренировку 20 февраля. Сейчас она находится в изоляции в отеле.

Кроме Карлссон, еще две шведские лыжницы — Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер — также испытывают недомогание на Олимпиаде в Италии и остаются в деревне для восстановления. Сундлинг и Ангер также жалуются на дискомфорт в горле. Из-за ухудшения самочувствия участие спортсменов в предстоящих гонках под вопросом. Ранее Линн Сван из-за болезни покинула расположение олимпийской сборной Швеции.

На Играх в Италии 26-летняя Карлссон завоевала два золота — в скиатлоне и на 10 км, а также серебро в эстафете.

Женский масс-старт состоится в воскресенье, 22 февраля.