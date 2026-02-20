Лыжница Карлссон заболела перед заключительной гонкой ОИ-2026

Шведская лыжница Фрида Карлссон заболела перед масс-стартом на 50 км на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщается в газете «Expressen».
Спортсменка почувствовала себя плохо из-за легких симптомов простуды и отменила тренировку 20 февраля. Сейчас она находится в изоляции в отеле.
Кроме Карлссон, еще две шведские лыжницы — Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер — также испытывают недомогание на Олимпиаде в Италии и остаются в деревне для восстановления. Сундлинг и Ангер также жалуются на дискомфорт в горле. Из-за ухудшения самочувствия участие спортсменов в предстоящих гонках под вопросом. Ранее Линн Сван из-за болезни покинула расположение олимпийской сборной Швеции.
На Играх в Италии 26-летняя Карлссон завоевала два золота — в скиатлоне и на 10 км, а также серебро в эстафете.
Женский масс-старт состоится в воскресенье, 22 февраля.