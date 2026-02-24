Лыжницу Диггинс из США могли не допустить до ОИ-2026

После завершения Олимпиады выйдет документальный фильм «Threshold», в котором зрители смогут увидеть Диггинс в сезоне 2023/2024, когда у нее произошел рецидив расстройства пищевого поведения. Как сообщает Faster Skier, в фильме рассказывается, что после соревнований Кубка мира в Тронхейме Диггинс прошла полное медицинское обследование для оценки состояния своего организма.