Лыжницу Диггинс из США могли не допустить до ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2018 года и двукратная чемпионка мира, американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что была на грани того, чтобы американская федерация запретила ей участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии.
После завершения Олимпиады выйдет документальный фильм «Threshold», в котором зрители смогут увидеть Диггинс в сезоне 2023/2024, когда у нее произошел рецидив расстройства пищевого поведения. Как сообщает Faster Skier, в фильме рассказывается, что после соревнований Кубка мира в Тронхейме Диггинс прошла полное медицинское обследование для оценки состояния своего организма.
Результаты, по словам ее тренера Джейсона Корка, оказались шокирующими и настолько серьезными, что американская сборная рассматривала возможность запрета на ее участие в дальнейших соревнованиях.
Напомним, на самих Играх в Милане Диггинс выступала еще и со сломанным ребром. Она стала третьей в гонке 10 км свободным стилем и после пересечения финишной черты кричала от боли.