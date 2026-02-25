Коростелев и Непряева пропустят этап Кубка мира в США

Заключительный, 12-й этап Кубка мира пройдет в Лейк-Плэсиде с 20 по 22 марта.
Как сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин, Коростелев и Непряева сосредоточатся на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске.
«Такая возможность теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться. Кроме того, нам необходимо провести определенную работу перед Финалом Кубка России в Кировске.
Если они поедут в Америку, то фактически будут не готовы бежать в Кировске. Поэтому мы все взвесили и приняли решение в Америку не ехать, а сфокусироваться на концовке сезона в Кировске», — приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».
Финал Кубка России в Кировске состоится с 28 марта по 5 апреля.
Напомним, Савелий Коростелев и Дарья Непряева с этого сезона выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Также спортсмены приняли участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Лучшим результатом Коростелева стало 4-е место в скиатлоне (10+10 км), Непряевой — 17-е место в этой же дисциплине.
После Олимпиады Коростелев и Непряева примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Фалуне с 28 февраля по 1 марта. Далее спортсменов ждут старты в Финляндии и Норвегии.