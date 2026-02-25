Коростелев и Непряева пропустят этап Кубка мира в США

«Такая возможность теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться. Кроме того, нам необходимо провести определенную работу перед Финалом Кубка России в Кировске.



Если они поедут в Америку, то фактически будут не готовы бежать в Кировске. Поэтому мы все взвесили и приняли решение в Америку не ехать, а сфокусироваться на концовке сезона в Кировске», — приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».