Вероника Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России

25-летняя спортсменка, представляющая Татарстан, преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км — свободным) за 51 минуту 48,2 секунды. Второй стала Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга, победившая накануне в гонке с раздельным стартом. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова, представляющая Вологодскую область.
Чемпионат России по лыжным гонкам. Женщины. Скиатлон. 20 км:
- Вероника Степанова (Татарстан) — 51.48,2
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,0
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +2,9
- Екатерина Никитина (Москва) +13,0
- Лидия Горбунова (Татарстан) +40,5
- Елизавета Шалабода (Москва) +40,7
- Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +41,5
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) +50,4
- Арина Кусургашева (Алтай) +54,4
- Екатерина Шибекина (Московская область) +59,4
Следующей гонкой на чемпионате России станет смешанная эстафета 4×5 км, которая пройдет в субботу, 28 февраля. Начало — в 8:30 по московскому времени.
Чемпионат России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске завершится 8 марта.
