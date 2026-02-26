Ричмонд
Вероника Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала победительницей скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25-летняя спортсменка, представляющая Татарстан, преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км — свободным) за 51 минуту 48,2 секунды. Второй стала Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга, победившая накануне в гонке с раздельным стартом. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова, представляющая Вологодскую область.

Чемпионат России по лыжным гонкам. Женщины. Скиатлон. 20 км:

  1. Вероника Степанова (Татарстан) — 51.48,2
  2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,0
  3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +2,9
  4. Екатерина Никитина (Москва) +13,0
  5. Лидия Горбунова (Татарстан) +40,5
  6. Елизавета Шалабода (Москва) +40,7
  7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +41,5
  8. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +50,4
  9. Арина Кусургашева (Алтай) +54,4
  10. Екатерина Шибекина (Московская область) +59,4

Следующей гонкой на чемпионате России станет смешанная эстафета 4×5 км, которая пройдет в субботу, 28 февраля. Начало — в 8:30 по московскому времени.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске завершится 8 марта.

Узнать больше по теме
Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
Читать дальше