Лидер Кубка России завоевал золото в скиатлоне в Южно-Сахалинске

Сергей Ардашев стал победителем скиатлона (10 км классическим ходом и 10 — свободным) на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФЛГР

Представитель Татарстана Ардашев вырвал победу на финише. Он преодолел дистанцию за 47 минут 29,9 секунды. Вторым стал Егор Митрошин из ХМАО-Югра с отставанием в 0,1 секунды. Третье место разделили Дмитрий Жуль (Красноярский край) и партнер Митрошина по команде Андрей Кузнецов (оба — +0,3 секунды).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пересек финишную черту пятым, уступив победителю 0,5 секунды.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026. Южно-Сахалинск .Мужчины .Скиатлон 10+10 км:

1. Сергей Ардашев — 47.29,9;

2. Егор Митрошин — +0,1;

3−4. Андрей Кузнецов — +0,3;

3−4. Дмитрий Жуль — +0,3;

5. Александр Большунов — +0,5.

У женщин в этой же дисциплине победу одержала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Представляющая Татарстан спортсменка преодолела дистанцию за 51 минуту 48,2 секунды. Второй стала Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова, представляющая Вологодскую область.

28 февраля в Южно-Сахалинске пройдет смешанная эстафета.

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится в Южно-Сахалинске 8 марта.


Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
Читать дальше