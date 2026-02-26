Лидер Кубка России завоевал золото в скиатлоне в Южно-Сахалинске

Представитель Татарстана Ардашев вырвал победу на финише. Он преодолел дистанцию за 47 минут 29,9 секунды. Вторым стал Егор Митрошин из ХМАО-Югра с отставанием в 0,1 секунды. Третье место разделили Дмитрий Жуль (Красноярский край) и партнер Митрошина по команде Андрей Кузнецов (оба — +0,3 секунды).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пересек финишную черту пятым, уступив победителю 0,5 секунды.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026. Южно-Сахалинск .Мужчины .Скиатлон 10+10 км:
1. Сергей Ардашев — 47.29,9;
2. Егор Митрошин — +0,1;
3−4. Андрей Кузнецов — +0,3;
3−4. Дмитрий Жуль — +0,3;
5. Александр Большунов — +0,5.
У женщин в этой же дисциплине победу одержала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Представляющая Татарстан спортсменка преодолела дистанцию за 51 минуту 48,2 секунды. Второй стала Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова, представляющая Вологодскую область.
28 февраля в Южно-Сахалинске пройдет смешанная эстафета.
Чемпионат России по лыжным гонкам завершится в Южно-Сахалинске 8 марта.