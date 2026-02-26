Глава ФЛГР Вяльбе раскритиковала лыжницу Степанову

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку Пекина-2022 Веронику Степанову за ее высказывания по поводу допуска российских спортсменов. По словам Вяльбе, Степановой не стоило критиковать соотечественников, которые добились права участвовать в Олимпиаде в Италии.
«Мы все читали, как Вероника Степанова высказывалась по поводу того, как нужно ехать на Олимпиаду. Мне обидно, что она говорила такие вещи. Потому что она сама не показывала хороших результатов на Кубке мира, занимая 40-е места. Вместо того чтобы поддержать, лучше бы промолчала. Это было некрасиво», — заявила Вяльбе «Матч ТВ».
Напомним, Степанова не была допущена к зимним Олимпийским играм 2026 года, а Россию на соревнованиях представляли Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими возможность участвовать в международных стартах. Они выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и дистанционных гонках.
Оба спортсмена не смогли завоевать медали на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и пятое в масс-старте на 50 км. Непряева в масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.