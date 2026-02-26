Глава ФЛГР Вяльбе раскритиковала лыжницу Степанову

«Мы все читали, как Вероника Степанова высказывалась по поводу того, как нужно ехать на Олимпиаду. Мне обидно, что она говорила такие вещи. Потому что она сама не показывала хороших результатов на Кубке мира, занимая 40-е места. Вместо того чтобы поддержать, лучше бы промолчала. Это было некрасиво», — заявила Вяльбе «Матч ТВ».