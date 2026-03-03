Бородавко отреагировал на слова Коростелева о том, что Большунов не помешал бы Клебо взять золото

Мы лишь констатируем факты, не более. Не будем углубляться в многочисленные нюансы — вопросы по этой теме поднимались не раз, но ответов на них нет. Рассуждать в формате «если бы да кабы» тоже бессмысленно. Однако остается горечь из-за того, что нам уже четыре года не дают выступать. Когда в шведских СМИ заговорили о возможном возвращении Александра Большунова, там сразу отметили: в лыжных гонках начнется коллапс. По их реакции видно, что они довольны происходящим. Вот только проблемы возникнут у них самих. К этому долго шли и теперь, похоже, наслаждаются нашим отсутствием.