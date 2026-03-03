Бородавко отреагировал на слова Коростелева о том, что Большунов не помешал бы Клебо взять золото

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» высказывание Савелия Коростелева о том, что Александр Большунов не смог бы побороться с Йоханнесом Клебо за золото Олимпиады в Милане.
— Шесть побед из шести у Клебо — это реальность, с этим не поспоришь. Но мы почему-то постоянно смотрим на Запад. У нас есть своя Вяльбе — не менее выдающаяся спортсменка, добившаяся колоссальных успехов. Тем не менее мы продолжаем превозносить Клебо. А ведь у нас достаточно собственных героев, и именно их нужно поддерживать и продвигать.
Мы лишь констатируем факты, не более. Не будем углубляться в многочисленные нюансы — вопросы по этой теме поднимались не раз, но ответов на них нет. Рассуждать в формате «если бы да кабы» тоже бессмысленно. Однако остается горечь из-за того, что нам уже четыре года не дают выступать. Когда в шведских СМИ заговорили о возможном возвращении Александра Большунова, там сразу отметили: в лыжных гонках начнется коллапс. По их реакции видно, что они довольны происходящим. Вот только проблемы возникнут у них самих. К этому долго шли и теперь, похоже, наслаждаются нашим отсутствием.
Один спортсмен уже приехал — и сразу всколыхнул ситуацию. А если к нему добавятся еще трое-четверо примерно такого же уровня, они смогут серьезно потеснить соперников, вклиниться между норвежцами. Интерес к лыжным гонкам заметно вырастет. И именно этого они очень боятся.
— Савелий заявил, что Большунов не смог бы обыграть нынешнего Клебо.
— Это его личное мнение. Не стоит говорить за Большунова. То, на что способен Большунов, знает только он сам. Он уже все доказал своими результатами и титулами. И оценивать его по выступлениям исключительно на российских стартах я бы не стал, — сказал Бородавко.