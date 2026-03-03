Большунов отказался менять гражданство ради участия в Олимпиаде

«Было несколько предложений… Чего мне их рассматривать-то? Есть вещи поважнее. Я родился где? То есть это как бы непередаваемо. Особенно в такое время сейчас, даже и неохота об этом говорить, и вспоминать», — сказал Большунов.
29-летний лыжник выступал на двух Олимпиадах — в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022 году. На его счету девять олимпийских медалей: три золота, четыре серебра и две бронзы.
В декабре 2025 года Большунов подал в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявку на нейтральный статус для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии, но получил отказ.
На Олимпиаде-2026 все шесть золотых медалей в лыжных гонках у мужчин завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Он стал 11-кратным олимпийским чемпионом и самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр.
Большунов является 29-кратным чемпионом России. На проходящем в эти дни чемпионат страны в Южно-Сахалинске он выиграл три гонки: «разделку», личный спринт и смешанную эстафету.