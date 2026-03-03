Москва
Вяльбе: «Нам никто не прислал четкие критерии отбора на ОИ»

Президент ФЛГР высказала свои опасения по поводу указаний МОК для отбора россиян на Олимпиаду в Милане.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что МОК не предоставил ясных критериев для получения нейтрального статуса.

На Олимпиаду-2026 смогли отобраться только Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которым Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) своевременно одобрила нейтральный статус для участия в отборочных этапах Кубка мира. Также нейтральный статус был предоставлен Никите Денисову, но он не успел отобраться на Игры в Италии и не смог выступить. Все остальные российские лыжники получили отказ, причем в большинстве случаев FIS объяснила это отсутствием допинг-проб на международном уровне.

"У меня есть подозрение, что МОК дал указания международным федерациям отбирать по одному спортсмену от каждого пола для Олимпийских игр. Мы наблюдали это во многих видах спорта. Нам не прислали четких критериев для отбора. Наших спортсменов не допустили, якобы из-за нарушений антидопинговых правил. Однако я могу сказать, что мы продолжаем работать с FIS и общаемся с президентом федерации. Мы надеемся на какие-то изменения и появление реальных критериев.

Год назад мы получили новые списки для международного пула тестирования на допинг, где было много спортсменов, которые уже, возможно, бегают только марафоны. Мы просили оставить только молодых ребят, но нам сказали, что все в порядке, потому что РУСАДА не делает пробы и не вскрывает их в России. Сейчас же выясняется, что это нарушение антидопинговых правил«, — рассказала Вяльбе в эфире программы “Лыжная страна” на канале “Матч ТВ”.

