Команда Степановой стала третьей в эстафете на чемпионате России

Первое место в женской эстафете заняла команда из Тюменской области, в состав которой вошли Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова и Елизавета Пантрина. Девушки преодолели дистанцию за 1 час 28 минут и 10,3 секунды.
Вторыми к финишу пришли спортсменки из Ленинградской области. Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина и Екатерина Булычева проиграли лидерам 3,7 секунды.
Тройку призеров замкнула сборная Татарстана с Христиной Мацокиной, Лидией Горбуновой, Эльвиной Альтаповой и олимпийской чемпионкой в этой дисциплине Вероникой Степановой. Лыжницы уступили победительницам 22,9 секунды.
Ранее Вероника Степанова завоевала золото чемпионата России в скиатлоне (10+10 км), также спортсменка взяла серебро в спринте и бронзу — в командном спринте.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские лыжники выиграли обе эстафеты — мужскую и женскую. Степанова бежала финальный этап в женской эстафете, опередила немку Софи Крель и принесла российской команде золотую медаль. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.