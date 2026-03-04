Команда Степановой стала третьей в эстафете на чемпионате России

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские лыжники выиграли обе эстафеты — мужскую и женскую. Степанова бежала финальный этап в женской эстафете, опередила немку Софи Крель и принесла российской команде золотую медаль. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.