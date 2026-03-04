Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппов после серебра на Олимпиаде выиграл чемпионат Европы

Россиянин Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале он показал результат 2 минуты 58,6 секунды. Вторым стал швейцарец Тома Бюссар, третьим — испанец От Феррер Мартинес. Перед решающим спуском 23-летний россиянин шел на третьей пеозиции, однако благодаря рискованному маневру на заключительном отрезке сумел обойти соперников и финишировать первым.

Ски-альпинизм. Чемпионат Европы. Спринт. Финал:

  1. Никита Филиппов (Россия) — 2.58,6
  2. Томас Буссар (Швейцария) — + 1,2
  3. От Феррер Мартинес (Испания) +1,6
  4. Йон Кистлер (Швейцария) +14,3
  5. Лука Томасони (Италия) +20,2
  6. Финн Хёш (Германия) +29,5

В феврале Филиппов завоевал в этой дисциплине серебро на зимних Олимпийских играх в Италии, став единственным представителем России, которому удалось подняться на олимпийский пьедестал.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 8 марта. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше