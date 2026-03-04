Филиппов после серебра на Олимпиаде выиграл чемпионат Европы

В финале он показал результат 2 минуты 58,6 секунды. Вторым стал швейцарец Тома Бюссар, третьим — испанец От Феррер Мартинес. Перед решающим спуском 23-летний россиянин шел на третьей пеозиции, однако благодаря рискованному маневру на заключительном отрезке сумел обойти соперников и финишировать первым.
Ски-альпинизм. Чемпионат Европы. Спринт. Финал:
- Никита Филиппов (Россия) — 2.58,6
- Томас Буссар (Швейцария) — + 1,2
- От Феррер Мартинес (Испания) +1,6
- Йон Кистлер (Швейцария) +14,3
- Лука Томасони (Италия) +20,2
- Финн Хёш (Германия) +29,5
В феврале Филиппов завоевал в этой дисциплине серебро на зимних Олимпийских играх в Италии, став единственным представителем России, которому удалось подняться на олимпийский пьедестал.
Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 8 марта. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.