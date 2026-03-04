Ричмонд
«Подарок отцу на день рождения». Филиппов — о победе на чемпионате Европы

Россиянин Никита Филиппов посвятил победу на чемпионате Европы по ски‑альпинизму в Азербайджане своему отцу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин в финале спринта показал результат 2 минуты 58,6 секунды. В борьбе за золото он опередил швейцарца Тома Бюссара и испанца Ота Феррера Мартинеса.

«Это моя первая победа. Это подарок моему отцу, у него сегодня день рождения. Знал еще с утра, что я должен выиграть. Сегодня так себе настроение, но я решил “упереться рогом” и попробовать биться до конца», — сказал Филиппов после выступления.

Алексей Филиппов, отец спортсмена, является старшим тренером сборной России по ски-альпинизму. Под его руководством в 11 лет спортсмен начал заниматься этим видом спорта.

В феврале Филиппов на зимних Олимпийских играх в Италии завоевал в спринте серебро, став единственным представителем России, которому удалось подняться на олимпийский пьедестал.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 8 марта. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

