Вяльбе о выборе Сахалина для ЧР: Было два скептика. Оба довольны

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам начался в Южно-Сахалинске 25 февраля и завершится 8 марта.
— Где-то 8 лет назад я приехала сюда перед «Детьми Азии», смотрели тоже объект, готовились к этому мероприятию. И в итоге я просто сказала, что если он будет именно в таком виде, который планировался тогда к «Детям Азии», то давайте здесь проведем чемпионат страны…
Очень приятно, что Сахалин не отказался, потому что для них «Дети Азии» — это менее затратное и серьезное мероприятие. Чемпионат страны по лыжным гонкам — это и недешево, и много чего еще пришлось доделать.
Конечно, никто здесь не пытался сделать рельеф, как, например, на Олимпийских играх или на каком-то чемпионате мира. Это невозможно. И нам здесь в этом не было такой необходимости…
Здесь очень специфическая трасса получилась. Практически все время сначала все наверх-наверх, потом есть такие спуски, они на самом деле, с одной стороны, можно отдохнуть, с другой стороны, рабочие…
Скептиков в сборной команде было ровно двое из спортсменов. Но сейчас мне радостно, что они оба говорят, как здесь здорово, как здесь прекрасно. И, собственно говоря, я думаю, что все те негативные какие-то могли быть ожидания, они у всех развеялись«, — приводит слова Вяльбе “Вести”.
На соревнованиях осталось разыграть два комплекта медалей. 7 марта женщины определят победителя в марафоне на 50 км свободным стилем. На следующий день в аналогичной дицсиплине выступят мужчины.
В общем зачете чемпионата России по лыжным гонкам лидирует Республика Татарстан с 4 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми наградами.