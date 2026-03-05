Призер Олимпийских игр в Италии объявила о завершении карьеры

Последним стартом в карьере 30-летней спортсменки станет чемпионат Швейцарии в Ле-Диаблере, который пройдет в конце марта.
«Возможность превратить свое хобби в профессию — это огромная привилегия. Я чрезвычайно благодарна за все эти годы, в течение которых я могла совершенствовать свои навыки и развиваться вместе со своей командой», — сказала Фендрих.
Надин Фендрих является самой титулованной швейцарской спортсменкой в истории лыжных гонок. На ее счету одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также шесть побед на этапах Кубка мира. В текущем сезоне Фендрих занимает второе место в спринтерском зачете Кубка мира и уступает только шведке Майе Дальквист.
На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии Фендрих стала серебряным призером в командном спринте. По словам спортсменки, выиграть олимпийскую медаль всегда было ее мечтой. Всего на ее счету три участия в Олимпийских играх.