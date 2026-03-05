Призер Олимпийских игр в Италии объявила о завершении карьеры

Надин Фендрих является самой титулованной швейцарской спортсменкой в истории лыжных гонок. На ее счету одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также шесть побед на этапах Кубка мира. В текущем сезоне Фендрих занимает второе место в спринтерском зачете Кубка мира и уступает только шведке Майе Дальквист.