Вяльбе: я не верю в триумф норвежских лыжников

«Я тоже не верю. Но никто их проверять не будет. Проверяют их до старта, насколько мы знаем… Я и раньше говорила, что тот аппарат, которым мерят, он не объективен. И все это знают. А кто свидетель, например, из нашей команды или из команды Швеции, Финляндии, что у них вообще проверяли лыжи?» — сказала Вяльбе в эфире «Россия 24».