Вяльбе: я не верю в триумф норвежских лыжников

Первым к финишу в олимпийском марафоне пришел Йоханнес Клебо, завоевавший рекордное шестое золото на этой Олимпиаде. Вторым стал Мартин Нюэнгет, третьим — Эмиль Иверсен.
«Я тоже не верю. Но никто их проверять не будет. Проверяют их до старта, насколько мы знаем… Я и раньше говорила, что тот аппарат, которым мерят, он не объективен. И все это знают. А кто свидетель, например, из нашей команды или из команды Швеции, Финляндии, что у них вообще проверяли лыжи?» — сказала Вяльбе в эфире «Россия 24».
Стоит отметить, что все три норвежских призера олимпийского марафона, несмотря на неблагоприятные условия (плюсовая температура, рыхлый снег), преодолели 50-километровую дистанцию без смены лыж. Российский лыжник Савелий Коростелев, финишировавший пятым, узнав это, выразил огромное удивление и предложил проверить их лыжи на использование фторсодержащих смазок, которые делают поверхность менее липкой к снегу и улучшают скольжение. На международных соревнованиях такие смазки запрещены.
На Олимпиаде в Италии в лыжных гонках были разыграны 12 комплектов медалей. Норвежцы завоевали 14 наград: семь золотых, две серебряных и пять бронзовых. Таким образом, лыжники принесли четверть всех медалей Норвегии и помогли ей установить рекорд по числу наград на одной зимней Олимпиаде.