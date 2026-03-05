Губерниев: Я идеальный кандидат на пост главы лыжной федерации

«Когда история с объединением лыжных федераций выйдет на финишную прямую, если я решу, что буду баллотироваться, то обязательно представлю свою предвыборную программу. Пока я нахожусь рядом и в любой момент в течение пяти секунд готов. А дальше за три дня наши лыжи, сноуборд, фристайл и прыжки с трамплина одновременно с двоеборьем выйдут на космический уровень. Идеальный кандидат возглавить объединенную федерацию — это я. Но есть еще люди, которые аккумулируют ресурсы. Не исключено, что я с ними или с кем-то конкретно объединюсь. Постоянно идут консультации. Поэтому объединенную федерацию лыж возглавит хороший человек», — приводит слова Губерниева Sport24.