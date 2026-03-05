Губерниев: Я идеальный кандидат на пост главы лыжной федерации

Дмитрий Губерниев сообщил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост руководителя новой структуры, которая объединит несколько лыжных дисциплин. Также он отметил, что действующая глава ФЛГР Елена Вяльбе не станет руководителем новой организации.
«Когда история с объединением лыжных федераций выйдет на финишную прямую, если я решу, что буду баллотироваться, то обязательно представлю свою предвыборную программу. Пока я нахожусь рядом и в любой момент в течение пяти секунд готов. А дальше за три дня наши лыжи, сноуборд, фристайл и прыжки с трамплина одновременно с двоеборьем выйдут на космический уровень. Идеальный кандидат возглавить объединенную федерацию — это я. Но есть еще люди, которые аккумулируют ресурсы. Не исключено, что я с ними или с кем-то конкретно объединюсь. Постоянно идут консультации. Поэтому объединенную федерацию лыж возглавит хороший человек», — приводит слова Губерниева Sport24.
Губерниев регулярно публично выступает против главы ФЛГР. В конце 2024 года Губерниев заявил, что Вяльбе «слетела с катушек». По его мнению, «возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится». А в январе сказал, что «такие руководители, как Вяльбе, не должны работать на своих местах. Ей надо уходить срочно».
Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.