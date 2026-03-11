Лыжник Голубков принес России третье золото на Паралимпиаде-2026

Всего на счету российских паралимпийцев пять медалей: три золотые и две бронзовые. В неофициальном медальном зачете Паралимпиады сборная России занимает шестое место. Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, на счету которой 25 медалей: девять золотых, семь серебряных и девять бронзовых.