Лыжник Голубков принес России третье золото на Паралимпиаде-2026

30-летний россиянин выступает в классе LW11.5 (нарушение функций нижних конечностей и туловища). Он преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды, опередив в борьбе за золото китайских спортсменов Мао Чжунъу (+16,3) и Чжэн Пэн (+18,7).
Голубков принес сборной России третью золотую медаль на зимних Паралимпийских играх в Италии. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян стала лучшей в спринтерской гонке классическим стилем.
Всего на счету российских паралимпийцев пять медалей: три золотые и две бронзовые. В неофициальном медальном зачете Паралимпиады сборная России занимает шестое место. Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, на счету которой 25 медалей: девять золотых, семь серебряных и девять бронзовых.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 15 марта. На Паралимпиаде выступают шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года соревнуются под национальной символикой — флагом и гимном.