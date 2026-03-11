Ричмонд
Лыжник Голубков принес России третье золото на Паралимпиаде-2026

Российский лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

30-летний россиянин выступает в классе LW11.5 (нарушение функций нижних конечностей и туловища). Он преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды, опередив в борьбе за золото китайских спортсменов Мао Чжунъу (+16,3) и Чжэн Пэн (+18,7).

Голубков принес сборной России третью золотую медаль на зимних Паралимпийских играх в Италии. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян стала лучшей в спринтерской гонке классическим стилем.

Всего на счету российских паралимпийцев пять медалей: три золотые и две бронзовые. В неофициальном медальном зачете Паралимпиады сборная России занимает шестое место. Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, на счету которой 25 медалей: девять золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 15 марта. На Паралимпиаде выступают шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года соревнуются под национальной символикой — флагом и гимном.