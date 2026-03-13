Клебо досрочно выиграл общий и спринтерский зачеты на Кубке мира

12 марта Йоханнес Клебо получил сотрясение мозга в результате падения во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Драммене. Он не сразу поднялся на ноги и покинул трассу в сопровождении организаторов. После этого лыжника увезли на скорой в больницу. Пока неизвестно, примет ли он участие в финальном этапе в США. Финальный этап Кубка мира пройдет в Лейк‑Плэсиде с 20 по 22 марта.