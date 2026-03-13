Ричмонд
Клебо досрочно выиграл общий и спринтерский зачеты на Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно выиграл общий и спринтерский зачеты Кубка мира сезона-2025/26.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В спринтерском зачете Йоханнес Клебо набрал 835 очков и опережает соотечественника Ларса Хеггена на 283 балла. В общем зачете у Клебо 2071 очко. Идущий вторым норвежец Харальд Амундсен отстает на 525 баллов. Оба этих результата невозможно отыграть за оставшиеся этапы Кубка мира.

12 марта Йоханнес Клебо получил сотрясение мозга в результате падения во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Драммене. Он не сразу поднялся на ноги и покинул трассу в сопровождении организаторов. После этого лыжника увезли на скорой в больницу. Пока неизвестно, примет ли он участие в финальном этапе в США. Финальный этап Кубка мира пройдет в Лейк‑Плэсиде с 20 по 22 марта.

29-летнему Клебо принадлежит рекорд по количеству золотых медалей в истории зимних Олимпийских игр — 11. Также он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».