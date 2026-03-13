Лыжник Волков рассказал о расставании с Дарьей Непряевой

Российский лыжник Сергей Волков сообщил о разрыве отношений с Дарьей Непряевой, уточнив, что они расстались еще в начале января. Спортсмен признался, что не хотел делиться этой информацией ни до, ни во время Олимпиады, так как давления и так было достаточно.