Лыжник Волков рассказал о расставании с Дарьей Непряевой

Пара не вместе начала января 2026 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Российский лыжник Сергей Волков сообщил о разрыве отношений с Дарьей Непряевой, уточнив, что они расстались еще в начале января. Спортсмен признался, что не хотел делиться этой информацией ни до, ни во время Олимпиады, так как давления и так было достаточно.

Он добавил: «Не хотелось создавать лишние переживания или вредить. Мы расстались в начале января, два месяца уже не вместе», — передает «РИА Новости».

В декабре 2025 года российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Они участвовали в этапах Кубка мира и выступили на Олимпиаде-2026. Лучший результат Непряевой на Играх в Италии — 17-е место в скиатлоне. В январе 2026 года Волкову был отказан в присвоении нейтрального статуса от FIS.

Напомним, Непряева стала одной из 13 спортсменов. выступивших в составе сборной России на Олимпиаде в Италии.