Голубков вспомнил, как Россию выгнали с Игр-2022: Многие плакали

Иван Голубков признался, что тогда был морально сломлен и думал о завершении карьеры.
«Когда попросили уехать из Китая, наверное, ощущал все: и злобу, и грусть. Многие плакали. Мы ведь даже тренировку провели, старт на следующий день, и тут говорят: “Возвращайтесь домой”. Конечно, после такой истории появились мысли, что все надоело и ничего не хочу. Написал Ирине Александровне Громовой огромное сообщение о желании завершить карьеру. Она тогда сказала: “Не спеши, подумай, отдохни”. Год пропускал», — приводит РИА Новости слова Голубкова.
Спортсмен отметил, что его путь к вершине оказался долгим и полным испытаний. Он готовился к Сочи-2014, но не попал на Игры, затем мужскую сборную не взяли в Корею, а история с Пекином окончательно подкосила его дух. «Я осознал, что в своей жизни сделал все правильно. Готовился к домашним Играм-2014 в Сочи, но не получилось. Потом мужчин не взяли в Корею, уже там расстроился, а после Пекина был совершенно разбит психологически», — добавил лыжник.
Отдельно Голубков рассказал, как спорт помог ему в жизни. Благодаря своим достижениям он смог самостоятельно приобрести жилье в столице. «Уже 8 лет живу в Москве. Честно, ничего не боюсь, хотел развития и до сих пор хочу. Сперва у меня там ничего не было, благодаря спорту самостоятельно заработал на квартиру», — отметил двукратный чемпион Паралимпиады.
На прошедших в Милане и Кортина-д'Ампеццо Играх-2026 российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км в классе «сидя». Голубков — девятикратный обладатель Кубка мира и шестикратный чемпион мира.