Степанова: уверена, что шведкам крайне неприятно ехать в США

Заключительный этап сезона в Лейк-Плэсиде пройдет с 20 по 22 марта.
«Не сомневаюсь, что Фриде Карлссон, Эббе Андерссон и особенно Линн Сван крайне неприятно ехать соревноваться в США. Особенно сейчас. Особенно в Лейк-Плэсид, где бок о бок с ними будут тренироваться на лыжах солдаты 10-й горнопехотной дивизии. Впрочем, армия США теперь — спонсор лыжных гонок. И вообще, бизнес — это бизнес, ничего личного. Да, Линн?» — написала Степанова в своем телеграм-канале.
В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию на территории Ирана, в ходе которой были ликвидированы ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Вооруженный конфликт продолжаются уже 18 дней. Несмотря на это, ни одна спортивная федерация, включая FIS, не принимала решение об отстранении американских спортсменов.