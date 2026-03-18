Степанова: уверена, что шведкам крайне неприятно ехать в США

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова иронично высказалась об участии шведских лыжниц на этапе Кубка мира в США.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заключительный этап сезона в Лейк-Плэсиде пройдет с 20 по 22 марта.

«Не сомневаюсь, что Фриде Карлссон, Эббе Андерссон и особенно Линн Сван крайне неприятно ехать соревноваться в США. Особенно сейчас. Особенно в Лейк-Плэсид, где бок о бок с ними будут тренироваться на лыжах солдаты 10-й горнопехотной дивизии. Впрочем, армия США теперь — спонсор лыжных гонок. И вообще, бизнес — это бизнес, ничего личного. Да, Линн?» — написала Степанова в своем телеграм-канале.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.

В октябре 2025 года Сван заявила, что из-за текущей ситуации в мире она не хочет соревноваться с российскими лыжниками, выразив надежду, что они не будут допущены к Олимпиаде-2026. На прошедших Играх 26-летняя шведка впервые стала олимпийской чемпионкой, выиграв золото в спринте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию на территории Ирана, в ходе которой были ликвидированы ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Вооруженный конфликт продолжаются уже 18 дней. Несмотря на это, ни одна спортивная федерация, включая FIS, не принимала решение об отстранении американских спортсменов.