Коростелев рассказал, что не общается с Большуновым

Лыжник заявил, что не понимает Александра Большунова с человеческой точки зрения.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Лыжник Савелий Коростелев не поддерживает общение с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым. Об этом сам Коростелев сообщил журналистам.

«Здороваюсь ли я и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека — нет», — заявил Коростелев ТАСС.

В декабре прошлого года Большунов толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске, Бакуров получил травму ноги. Коростелев отреагировал на эту ситуацию, опубликовав видео инцидента с подписью: «И вот это гордость страны?».

Большунову 29 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз завоевывал серебро на мировых первенствах, один раз — бронзу, дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и дважды — многодневную гонку «Тур де Ски».