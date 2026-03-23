Вяльбе покинула пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта

Дмитрий Свищев избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России — она получила нового руководителя Дмитрия Свищева. Благодарю Елену Вяльбе за ее работу», — приводит слова Дегтярева пресс-служба министерства.
Елена Вяльбе возглавляла ассоциацию с 2020 года. 18 марта, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе анонсировала сроки объединения нескольких федераций в единую структуру (6−10 апреля). По ее словам, сама она не будет возглавлять новую организацию, но из лыжных гонок не уходит — ее должность будет называться иначе.
Ассоциация лыжных видов спорта России была создана в 2005 году на базе Союза лыжных федераций. Она объединяет пять федераций: лыжных гонок, горнолыжного спорта, сноуборда, фристайла, а также прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Именно эта структура является представителем России в FIS.
Дмитрий Свищев является первым заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президентом Федерации керлинга России, вице-президентом Федерации фристайла России.