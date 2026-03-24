СМИ: Известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации

Избрание Свищева на руководящий пост Ассоциации лыжных видов спорта России прошло в понедельник, где он преемственно занял место Елены Вяльбе. Помимо этого, Свищев единодушно зарекомендован кандидатом на должность лидера предстоящей унифицированной федерации, под эгидой которой будут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.