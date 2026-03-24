Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации

Инсайдер, осведомленный о подробностях ситуации, раскрыл корреспонденту «РИА Новости Спорт», что Елена Вяльбе, сегодняшний президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), займет пост заместителя новой объединенной федерации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Позиция главы федерации, следовательно, будет упразднена на фоне данных изменений.

Сообщается, что пересмотр структурных ролей также приведет к назначению нынешних руководителей федераций лыжных дисциплин — Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского — на должности заместителей председателя, где они будут непосредственно курировать разные направления спорта.

Избрание Свищева на руководящий пост Ассоциации лыжных видов спорта России прошло в понедельник, где он преемственно занял место Елены Вяльбе. Помимо этого, Свищев единодушно зарекомендован кандидатом на должность лидера предстоящей унифицированной федерации, под эгидой которой будут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.

Ассоциация лыжных видов спорта России была создана в 2005 году на базе Союза лыжных федераций.

Завершение процесса объединения предвидится на отчетно-выборной конференции ФЛГР, которая запланирована на конец мая текущего года, как уточнили в РИА Новости.