СМИ: Известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации

Позиция главы федерации, следовательно, будет упразднена на фоне данных изменений.
Сообщается, что пересмотр структурных ролей также приведет к назначению нынешних руководителей федераций лыжных дисциплин — Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского — на должности заместителей председателя, где они будут непосредственно курировать разные направления спорта.
Избрание Свищева на руководящий пост Ассоциации лыжных видов спорта России прошло в понедельник, где он преемственно занял место Елены Вяльбе. Помимо этого, Свищев единодушно зарекомендован кандидатом на должность лидера предстоящей унифицированной федерации, под эгидой которой будут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
Ассоциация лыжных видов спорта России была создана в 2005 году на базе Союза лыжных федераций.
Завершение процесса объединения предвидится на отчетно-выборной конференции ФЛГР, которая запланирована на конец мая текущего года, как уточнили в РИА Новости.