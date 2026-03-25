Шиффрин в шестой раз завоевала Большой хрустальный глобус

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин повторила рекорд, установленный в 1970-х годах австрийской горнолыжницей Аннемари Мозер-Прелль.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла большой Хрустальный глобус, который вручается за победу в общем зачете Кубка мира. 25 марта Шиффрин стала 11‑й в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, победила канадка Валери Гренье.

Шиффрин набрала 1410 очков в общем зачете Кубка мира, второе место заняла немка Эмма Айхер (1323), замкнула тройку лучших швейцарка Камилла Раст (1049).

31-летняя Шиффрин становилась обладательницей большого Хрустального глобуса шесть раз: в 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023 годах. Она повторила рекорд австрийской горнолыжницы Аннемари Мозер-Прелль, на счету которой также шесть побед в общем зачете Кубка мира в 1970-х годах.

Микаэла Шиффрин является трехкратной олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира.