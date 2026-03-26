Коростелев: мы не должны требовать отстранения США — это глупо

В декабре 2025 года 22-летний россиянин получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который позволил ему выступить на Олимпиаде, молодежном чемпионате мира и нескольких этапах Кубка мира.
«Норвежцы сначала относились с настороженностью, сейчас все окей. С остальными сразу был хороший диалог. Спрашивали, будет ли еще кто‑нибудь из российских лыжников, то есть какого‑то негатива сразу не было. Мы не должны требовать отстранения американцев — это глупо. Спорт должен объединять и быть вне политики», — сказал Коростелев.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии Коростелев принял участие в четырех гонках, заняв четвертое место в скиатлоне и пятое — в марафоне. В начале марта он занял третье место в классической разделке в Лахти и впервые в карьере финишировал на подиуме на этапе Кубка мира.
Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию на территории Ирана, в ходе которой были ликвидированы ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Вооруженный конфликт продолжается уже 26 дней, однако никакого отстранения американских спортсменов от FIS и других федераций за этим не последовало.
Российские лыжники отстранены от соревнований FIS с 2022 года из-за ситуации на Украине.