В Норвегии считают, что уход Вяльбе приблизил возвращение россиян

«Это конец печального периода Вяльбе во главе российского лыжного спорта. Очевидно, что у этого спорта в России гораздо больший потенциал, чем она сумела реализовать. Новый президент — очень противоречивая фигура на международной арене, но это в любом случае новое начало и новые возможности», — приводит слова Сальтведта Sport24.
«Я считаю, что для лыжного спорта полезно иметь одну федерацию, единое руководство и единый голос. У разных дисциплин действительно разные интересы и запросы, но вместе их позиции намного сильнее — и политически, и в конкуренции с другими видами спорта. Да, есть вопрос различий в потребностях отдельных направлений, но это решается при понятной и четкой структуре», — добавил Сальтведт.
23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, который ранее занимала Елена Вяльбе.
Елене Вяльбе 57 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14 раз побеждала на чемпионатах мира. Вяльбе возглавляла Федерацию лыжных гонок России с 2010 года.