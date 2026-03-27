Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира

23-летний россиянин преодолел два раунда и занял шестое место в своей полуфинальной группе с результатом 3 минуты 40,3 секунды. Филиппов впервые в сезоне не смог пройти в финал спринта на этапе Кубка мира.
Победу одержал француз Тибо Ансельме, показавший в финале результат 3 минуты 9,2 секунды. Второе место занял швейцарец Томас Буссар (+6,0), третье — итальянец Николо Канчлини (+7,4).
В женском спринте россиянки Дарья Зинченко и Ирина Умницына завершили выступление на стадии второго раунда. Они заняли пятые места в своих группах с результатами 4 минуты 20,3 секунды и 4 минуты 25,2 секунды соответственно. В итоговом протоколе Зинченко стала 21-й, Умницына — 25-й.
В феврале Филиппов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии выиграл серебро в спринте. Он стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на этих Играх. Через две недели после Олимпиады Филиппов в этой же дисциплине выиграл чемпионат Европы.