Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира

В феврале Филиппов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии выиграл серебро в спринте. Он стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на этих Играх. Через две недели после Олимпиады Филиппов в этой же дисциплине выиграл чемпионат Европы.