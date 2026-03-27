Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира

Серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Пюи-Сен-Венсане (Франция).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-летний россиянин преодолел два раунда и занял шестое место в своей полуфинальной группе с результатом 3 минуты 40,3 секунды. Филиппов впервые в сезоне не смог пройти в финал спринта на этапе Кубка мира.

Победу одержал француз Тибо Ансельме, показавший в финале результат 3 минуты 9,2 секунды. Второе место занял швейцарец Томас Буссар (+6,0), третье — итальянец Николо Канчлини (+7,4).

В женском спринте россиянки Дарья Зинченко и Ирина Умницына завершили выступление на стадии второго раунда. Они заняли пятые места в своих группах с результатами 4 минуты 20,3 секунды и 4 минуты 25,2 секунды соответственно. В итоговом протоколе Зинченко стала 21-й, Умницына — 25-й.

В феврале Филиппов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии выиграл серебро в спринте. Он стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на этих Играх. Через две недели после Олимпиады Филиппов в этой же дисциплине выиграл чемпионат Европы.

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше