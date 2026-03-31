Непряева не попала на подиум в финале Кубка России в Кировске

В Кировске прошла гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин в рамках финала Кубка России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Победу в гонке одержала представительница Вологодской области Алина Пеклецова. Она преодолела дистанцию за 29 минут 6,0 секунды. Второе место заняла Елизавета Маслакова, педставляющая Ленинградскую область с отставанием в 22,4 секунды. Тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина из Москвы, она уступила чемпионке 38,8 секунды.

Участница Олимпийских игр 2026 года в Италии Дарья Непряева пришла к финишу четвертой. Спортсменка из Татарстана проиграла Пеклецовой 47,4 секунды.

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2025/2026, Кировск. Гонка на 10 км классическим стилем, женщины. Топ-6:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 29.06,0;
2. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +22,4;
3. Екатерина Никитина (Москва) +38,8;
4. Дарья Непряева (Татарстан) +47,4;
5. Ольга Царева (Коми) +48,3;
6. Лидия Горбунова (Татарстан) +49,8.

Финал Кубка России проходит в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля.

Напомним, в декабре 2025 года российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Они участвовали в этапах Кубка мира и выступили на Олимпиаде-2026. Лучший результат Непряевой на Играх в Италии — 17-е место в скиатлоне.


Узнать больше по теме
Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
Читать дальше