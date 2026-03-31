Большунов одержал третью победу подряд в финале Кубка России

В Кировске прошла гонка с раздельным стартом на 15 км классическим стилем среди мужчин в рамках финала Кубка России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Татарстан, пришел к финишу первым с результатом 38 минут 49,8 секунды. Вторым стал его партнер по команде Сергей Ардашев с отставанием в 7,9 секунды. Тройку лидеров замкнул Алексей Червоткин из Тюменской области. Он уступил победителю 42,7 секунды.

Большунов выиграл третью гонку подряд в финале Кубка России. Ранее он был сильнее всех на дистанциях 3 км и 10 км свободным стилем в Апатитах.

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2026, Кировск. Гонка на 15 км классическим стилем, мужчины, топ-6:

1. Александр Большунов (Татарстан) — 38.49,8;
2. Сергей Ардашев (Татарстан) +7,9;
3. Алексей Червоткин (Тюменская область) +42,7;
4. Савелий Коростелев (Татарстан) +1.19,0;
5. Илья Семиков (Коми) +1.19,5;
6. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +1.29,5.

Финал Кубка России проходит в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля.

Напомним, 29-летний Большунов выступал на двух Олимпиадах — в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022 году. На его счету девять олимпийских медалей: три золота, четыре серебра и две бронзы.

В декабре 2025 года Большунов подал в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявку на нейтральный статус для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии, но получил отказ.