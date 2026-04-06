Пеклецова — о Дарье Непряевой: В России есть девочки посильнее

Победительница общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова высказалась об участнице Олимпийских игр 2026 года в Италии Дарье Непряевой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Напомним, в декабре 2025 года российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Они участвовали в этапах Кубка мира и выступили на Олимпиаде-2026. Лучший результат Непряевой на Играх в Италии — 17-е место в скиатлоне.

— На финал Кубка России с международных стартов вернулась Дарья Непряева. Была ли она каким-то ориентиром, учитывая ее международный опыт?

— Нет, у меня было желание обыграть всех в этих гонках, не только Дашу. Я хотела первый раз выиграть финальный мини-тур и общий зачет. Даша, если посмотреть даже по результатам мини-тура, не всегда была в тройке. Думаю, у нас есть девочки посильнее, — приводит слова Пеклецовой ТАСС.

Также Пеклецова ответила на вопрос, чувствует ли себя лидером российских женских лыж.

— Нет. Конечно, победа в общем зачете придает уверенности какой-то, но все равно сейчас апрель, мы немножко отдохнем — и абсолютно с чистого листа все начнется заново, — добавила спортсменка.

На прошедшем финале Кубка России в Апатитах и Кировске Пеклецова выиграла четыре гонки из шести и смогла выйти на первое место в общем зачете Кубка России, опередив Евгению Крупицкую. Дарья Непряева поднялась на подиум в гонке на 10 км свободным стилем и в гонке преследования на 10 км классическим стилем.


Узнать больше по теме
Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
Читать дальше