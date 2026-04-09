Коростелев: в FIS думают, что мы будем выступать в новом сезоне

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью ТАСС рассказал о перспективах выступлений россиян на международных соревнованиях в сезоне-2026/27.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Я бы не сказал, что есть стопроцентная уверенность. После Холменколленского марафона у меня был небольшой диалог с представителями FIS. Они не принимают решений о нейтральном статусе, но они думают, что мы продолжим выступать. Задачи на следующий сезон? Пока не задумывался над этим. Сейчас будет отпуск, там и подумаю», — сказал Коростелев.

Старт нового сезона Кубка мира намечен на 27 ноября в финской Руке.

В декабре 2025 года Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который позволил ему участвовать в международных соревнованиях.

Коростелев выступил на зимних Олимпийских гонках 2026 года, где принял участие в четырех гонках, заняв четвертое место в скиатлоне и пятое в марафоне. В начале марта 22-летний россиянин занял третье место в классической разделке в Лахти и впервые в карьере финишировал на подиуме на этапе Кубка мира.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.