Коростелев: в FIS думают, что мы будем выступать в новом сезоне

«Я бы не сказал, что есть стопроцентная уверенность. После Холменколленского марафона у меня был небольшой диалог с представителями FIS. Они не принимают решений о нейтральном статусе, но они думают, что мы продолжим выступать. Задачи на следующий сезон? Пока не задумывался над этим. Сейчас будет отпуск, там и подумаю», — сказал Коростелев.
Старт нового сезона Кубка мира намечен на 27 ноября в финской Руке.
В декабре 2025 года Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который позволил ему участвовать в международных соревнованиях.
Коростелев выступил на зимних Олимпийских гонках 2026 года, где принял участие в четырех гонках, заняв четвертое место в скиатлоне и пятое в марафоне. В начале марта 22-летний россиянин занял третье место в классической разделке в Лахти и впервые в карьере финишировал на подиуме на этапе Кубка мира.
В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.