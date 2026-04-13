Дарья Непряева назвала Олимпиаду 2030 года главной целью карьеры

Российская лыжница Дарья Непряева назвала Олимпийские игры 2030 года во Франции своей главной спортивной целью.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По мнению спортсменки, именно к тому моменту она выйдет на пик своей карьеры.

«Следующая Олимпиада будет моей основной. Это будет мой самый расцвет сил в лыжах, потому что мне будет 27 лет. И если я все сделаю правильно, если все запланированное получится, это будет пик моей карьеры. Поэтому, естественно, следующая Олимпиада должна стать самой главной в моей жизни», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Таким образом, Непряева четко обозначила свой долгосрочный план, связывая наивысшие спортивные достижения с возрастом и тщательной подготовкой к Играм 2030 года.

Олимпийские игры 2030 года пройдут с 1 по 17 ферваля во Французских Альпах.

В декабре 2025 года российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Они участвовали в этапах Кубка мира и выступили на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Лучший результат Непряевой на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — 17-е место в скиатлоне.

На прошедшем финале Кубка России в Апатитах и Кировске Дарья Непряева поднялась на подиум в гонке на 10 км свободным стилем и в гонке преследования на 10 км классическим стилем.