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17:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Клишина сфотографировалась в купальнике

Флоридский загар.

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Российская легкоатлетка Дарья Клишина обновила свой инстаграм фотографией в купальнике. Спортсменка загорает во Флориде.

«Получаю солнечный витамин для улучшения иммунитета. Сейчас это очень важно», — подписала фото спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики спортсменки с восторгом оценили новый пост в соцсети.

«Дарья, вы великолепны», — написал один из пользователей инстаграма.

Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года два раза выигрывала чемпионат Европы в помещении.

Илья Андреев

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