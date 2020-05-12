Клишина сфотографировалась в купальнике

Российская легкоатлетка Дарья Клишина обновила свой инстаграм фотографией в купальнике. Спортсменка загорает во Флориде. «Получаю солнечный витамин для улучшения иммунитета. Сейчас это очень важно», — подписала фото спортсменка.

Подписчики спортсменки с восторгом оценили новый пост в соцсети.



«Дарья, вы великолепны», — написал один из пользователей инстаграма.



Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года два раза выигрывала чемпионат Европы в помещении.



Илья Андреев