Клишина сфотографировалась в купальнике
Флоридский загар.
Флоридский загар.
Российская легкоатлетка Дарья Клишина обновила свой инстаграм фотографией в купальнике. Спортсменка загорает во Флориде.
«Получаю солнечный витамин для улучшения иммунитета. Сейчас это очень важно», — подписала фото спортсменка.
Подписчики спортсменки с восторгом оценили новый пост в соцсети.
«Дарья, вы великолепны», — написал один из пользователей инстаграма.
Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года два раза выигрывала чемпионат Европы в помещении.
Илья Андреев