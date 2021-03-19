Одноклассники и ВКонтакте бесплатно покажут чемпионат и первенство России по танцевальному спорту

Любители спортивных танцев смогут посмотреть отборочный этап и финал соревнований по двоеборью. Уникальность дисциплины заключается в том, что танцевальные дуэты исполняют десять танцев европейской и латиноамериканской программ. Трансляции пройдут в сообществе Телеспорт ВКонтакте и Одноклассниках .

В первый день, 20 марта, с 13:00 зрители смогут увидеть отборочные туры, а 21 марта с 11:45 пользователей социальных сетей ждут финальные соревнования и награждение победителей.



Смотреть трансляции по танцевальному спорту можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсетей, приложениях на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на платформе Smart TV.