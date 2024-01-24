Чемпиона мира по пятиборью Фролова оправдали по делу о допинге
Илья Фролов был отстранен в 2016 году на основании доклада расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
Илья Фролов был отстранен в 2016 году на основании доклада расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
Чемпиона мира по пятиборью Илью Фролова оправдали по делу о допинге, сообщает РИА Новости,
24 января Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение снять обвинения, выдвинутые против Фролова, а его временное отстранение было отменено. Спортсмену не назначается срок дисквалификации, а его результаты не аннулированы. При этом UIPM решил, что не должен возмещать любые расходы, связанные с настоящим разбирательством.
39-летний Фролов является трехкратным чемпионом мира — один раз в личном зачете (2008) и два раза в командном (2008 и 2011). Также в его активе пять золотых медалей чемпионатов Европы.