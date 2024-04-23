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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Пятиборку Баташову выгнали из сборной из-за нейтрального статуса

Участница Олимпийских игр в Токио, пятиборка Ульяна Баташова рассказала, что ее уволили из сборной России после того, как спортсменка попыталась получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Источник: РИА "Новости"

— Я подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег.

— Именно за позицию, что вы решили попробовать?

— Да, то есть когда я отправила письмо, то не знала, допустят меня или нет. Это было в начале марта, я написала в нашу федерацию и в международную. В это время проходил Кубок Леднева, и буквально на следующий день к моему наставнику подошел главный тренер сборной и сказал, что он меня будет убирать со ставки. После того как меня допустили, 1 апреля убрали. То есть зарплату в сборной я больше не получаю, хотя в национальном рейтинге шла пятой. Я была уверена, что именно так все и случится. Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях. Для чего тогда она сейчас? Нужно активно развивать регионы, помогать им растить резерв.

— Не считаете себя изменником, предателем?

— Нет, конечно, не считаю. Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется нашивкой на форме? — приводит слова Баташовой «Спорт-Экспресс».

Баташова единственная из россиян в своем виде спорта подала документы на нейтральный статус. На прошедшем этапе Кубка мира она заняла седьмое место.

29-летняя Ульяна Баташова шесть раз выиграла чемпионат России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и эстафете.

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