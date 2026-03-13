Российские батутистки завоевали золото в синхронных прыжках на этапе КМ

Анжела Бладцева и София Аляева, представляющие Россию, одержали победу в синхронных прыжках на батуте на этапе Кубка мира, который состоялся в Алкмаре, Нидерланды.
Пара набрала 50,510 балла, что позволило им занять первое место. Россиянки опередили японский дуэт Хикару Мори и Саки Танаку, которые заняли второе место с результатом 49,520 балла. Бронзовые медали получили представительницы Беларуси Злата Миниахметова и Лейла Алиева (49,070).
Кроме того, Бладцева удостоилась серебряной медали в индивидуальных прыжках, а Александр Бутько завоевал бронзу в соревнованиях на двойном минитрампе.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, получив нейтральный статус.
Этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Нидерландах завершился 13 марта.