Российские батутистки завоевали золото в синхронных прыжках на этапе КМ

Они опередили японцев и белорусов в тройке лучших.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Анжела Бладцева и София Аляева, представляющие Россию, одержали победу в синхронных прыжках на батуте на этапе Кубка мира, который состоялся в Алкмаре, Нидерланды.

Пара набрала 50,510 балла, что позволило им занять первое место. Россиянки опередили японский дуэт Хикару Мори и Саки Танаку, которые заняли второе место с результатом 49,520 балла. Бронзовые медали получили представительницы Беларуси Злата Миниахметова и Лейла Алиева (49,070).

Кроме того, Бладцева удостоилась серебряной медали в индивидуальных прыжках, а Александр Бутько завоевал бронзу в соревнованиях на двойном минитрампе.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, получив нейтральный статус.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Нидерландах завершился 13 марта. Российские и белорусские гимнасты допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.