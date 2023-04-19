Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Акрон
Спартак
Футбол. Кубок России
19:00
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19:00
ЦСКА
Урал
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
20.04
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.04
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сиэтл
13
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
Виннипег
15
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто
Тампа-Бэй
37
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Рейнджерс
15
Все события
13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Пловец Степанов поделился впечатлениями от лучшего результата сезона в мире на дистанции 800 метров

Степанов о лучшем результате сезона в мире на 800 метров.

Наверх

Пловец Александр Степанов не ожидал, что его результат на дистанции 800 метров кролем на чемпионате России в Казани станет лучшим результатом сезона в России и мире. Александр проплыл 800 метров за 7 минут и 42,47 секунды.

«Изначально не знал, что показал лучший результат сезона, сказали об этом уже после заплыва. Прикольно. Настраивал себя на 7.40, но 7.42 тоже неплохо. Это рекорд России, о котором я мечтал год. И вот я его побил, так что доволен», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Рекорд Европы принадлежит итальянскому пловцу Грегорио Пальтриньери (7.39,27), который установил его в 2019 году. Мировой рекорд был установлен в 2009 году китайцем Чжан Линем (7.32,12).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бегунья из Шотландии проехала часть марафона на автомобиле
Пловец Степанов поделился впечатлениями от лучшего результата...
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь