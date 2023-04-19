Пловец Степанов поделился впечатлениями от лучшего результата сезона в мире на дистанции 800 метров

Пловец Александр Степанов не ожидал, что его результат на дистанции 800 метров кролем на чемпионате России в Казани станет лучшим результатом сезона в России и мире. Александр проплыл 800 метров за 7 минут и 42,47 секунды.

«Изначально не знал, что показал лучший результат сезона, сказали об этом уже после заплыва. Прикольно. Настраивал себя на 7.40, но 7.42 тоже неплохо. Это рекорд России, о котором я мечтал год. И вот я его побил, так что доволен», — приводит слова спортсмена ТАСС.