Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Белов

В 1986 году Белов был приглашен в Госкомспорт в качестве старшего тренера сборной команды СССР. С 1991 по 1992 год он возглавлял Всероссийскую федерацию плавания, став ее первым президентом. Параллельно Белов работал с национальной сборной по плаванию на открытой воде, которая была мировым лидером на протяжении почти двух десятков лет.