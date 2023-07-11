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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Белов

На 81-м году ушел из жизни заслуженный тренер России, первый президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Дмитрий Белов. Об этом сообщается на сайте ВФП.

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Источник: Всероссийская федерация плавания

«Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Федоровича Белова», — сказано в сообщении.

В 1986 году Белов был приглашен в Госкомспорт в качестве старшего тренера сборной команды СССР. С 1991 по 1992 год он возглавлял Всероссийскую федерацию плавания, став ее первым президентом. Параллельно Белов работал с национальной сборной по плаванию на открытой воде, которая была мировым лидером на протяжении почти двух десятков лет.

Белов приложил руку к воспитанию многих чемпионов мира, среди которых Алексей Акатьев, Евгений Безрученко, Юрий Кудинов, Владимир Дятчин, Евгений Кошкаров, Ксения Попова и единственная в истории России олимпийская чемпионка Лариса Ильченко.

Дмитрий Белов многие годы являлся вице-президентом Всероссийской федерации плавания, входил в состав президиума ВФП. Награжден государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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