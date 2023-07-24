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18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Три пловца завоевали серебряные медали на 100-метровке брассом на ЧМ

Сразу три пловца стали серебряными призерами на одной дистанции в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в японском городе Фукуока.

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Источник: Reuters

Уникальный случай произошел на 100-метровке брассом в понедельник. Китайский пловец Цинь Хайян выиграл финальный заплыв с результатом 57,69 секунды. Следом за ним с одинаковым временем 58,72 секунды финишировали три спортсмена — итальянец Николо Мартиненги, голландец Арно Камминга и американец Ник Финк. Спортсмены втроем разделили второе место на пьедестале почета.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке с 14 по 30 июля. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта из-за ситуации на Украине.

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Три пловца завоевали серебряные медали на 100-метровке брассом на ЧМ
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