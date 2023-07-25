Американка повторила рекорд Фелпса по числу индивидуальных золотых медалей на ЧМ
Кэти Ледеки завоевала свою 15-ю индивидуальную золотую медаль на чемпионатах мира.
Кэти Ледеки завоевала свою 15-ю индивидуальную золотую медаль на чемпионатах мира.
На Чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке представительница США Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Эта победа стала для 26-летней американки 15-й в личных соревнованиях. Она повторила рекорд Фелпса, который завершил карьеру в 2016 году.
Ледеки выиграла заплыв на 1500 метров вольным стилем с результатом 15 минут 26,27 секунды на чемпионате мира в Фукуоке. Серебряную медаль завоевала итальянка Симона Квадарелла (15:43.31), а бронзовую — китаянка Ли Бинцзе (15:45.71).
Профильными для спортсменки дистанциями являются 200, 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.
Семикратная олимпийская чемпионка Ледеки также стала первой женщиной, который удалось одержать 20 побед на чемпионатах мира в личных и командных соревнованиях.