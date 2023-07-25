Американка повторила рекорд Фелпса по числу индивидуальных золотых медалей на ЧМ

На Чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке представительница США Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Эта победа стала для 26-летней американки 15-й в личных соревнованиях. Она повторила рекорд Фелпса, который завершил карьеру в 2016 году.