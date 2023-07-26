О’Каллахан побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем, державшийся 14 лет

19-летняя спортсменка показала в финальном заплыве результат 1:52,85, почти на секунду побив свой личный рекорд. Второй стала ее соотечественница Ариарне Титмус (1:53,01), третьей с мировым юниорским рекордом финишировала 16-летняя канадка Сарра Макинтош (1:53,65).

Предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине был установлен итальянкой Федерикой Пеллегрини в 2009 году (1:52,98). Этот результат был установлен в «костюмную эру», когда пловцы выступали в суперскоростных комбинезонах. Их запретили сразу после ЧМ-2009.