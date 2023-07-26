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8Российские спортсмены, сменившие гражданство
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

О’Каллахан побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем, державшийся 14 лет

Австралийская пловчиха Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.

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Источник: Reuters

19-летняя спортсменка показала в финальном заплыве результат 1:52,85, почти на секунду побив свой личный рекорд. Второй стала ее соотечественница Ариарне Титмус (1:53,01), третьей с мировым юниорским рекордом финишировала 16-летняя канадка Сарра Макинтош (1:53,65).

Предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине был установлен итальянкой Федерикой Пеллегрини в 2009 году (1:52,98). Этот результат был установлен в «костюмную эру», когда пловцы выступали в суперскоростных комбинезонах. Их запретили сразу после ЧМ-2009.

По итогам заплыва Кэллахан завоевала в Фукуоке вторую золотую медаль и стала пятикратной чемпионкой мира.

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