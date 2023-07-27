Австралийки побили мировой рекорд в эстафете 4×200 метров вольным стилем
Австралийские спортсменки побили свой же рекорд, установленный в 2022 году.
Австралийские спортсменки побили свой же рекорд, установленный в 2022 году.
Женская сборная Австралии по плаванию обновила свой мировой рекорд в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке.
Ранее участница данной эстафеты Молли О’Каллахан побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем, державшийся 14 лет