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18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Австралийки побили мировой рекорд в эстафете 4×200 метров вольным стилем

Австралийские спортсменки побили свой же рекорд, установленный в 2022 году.

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Источник: Reuters

Женская сборная Австралии по плаванию обновила свой мировой рекорд в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке.

Австралийки проплыли дистанцию за 7 минут 37,5 секунды, обновив свое же достижение, установленное 31 июля 2022 года в Бирмингеме (7.39,29) почти на две секунды.

Рекорд поставили Молли О'Каллахан, Шейна Джек, Брайана Тросселл и Ариарне Титмус.

Второе место заняла сборная США с отставанием в 3,88 секунды, третьей стала команда Китая (+6,9).

Ранее участница данной эстафеты Молли О’Каллахан побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем, державшийся 14 лет

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 Австралийки побили мировой рекорд в эстафете 4200 метров вольным стилем
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